تأهل منتخبنا الوطني السعودي إلى نهائي كأس "خليجي 27" بجدارة واستحقاق، بتفوقه على نظيره القطري بركلات الترجيح (3 - 2)، بعد تعادلهما السلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، في اللقاء الذي جمعهما ضمن نصف نهائي الدورة المقامة حاليًّا في مدينة جدة.



شهد اللقاء بداية قوية للأخضر؛ إذ استهل التهديد الهجومي بتسديدة من فراس البريكان أبعدها المدافع القطري بيدرو إلى ركلة ركنية، ارتقى لها عبدالإله العمري ولعبها برأسه لتمر بجوار القائم. وعاد منتخبنا لتهديد المرمى القطري بتسديدة من صالح أبو الشامات تصدى لها الحارس بصعوبة، وكاد سلطان مندش أن يفتتح التسجيل بعد اختراقه الدفاع القطري وتسديده كرة قوية أبعدها مشعل برشم. في المقابل، رد المنتخب القطري بهجمة منظمة أرسل فيها أحمد فتحي كرة عرضية، إلا أن متعب الحربي تألق في إبعادها في الوقت المناسب.



وواصل الأخضر سيطرته في الشوط الثاني؛ وشهدت الدقائق الأولى منه ارتقاءً مشتركًا لـ عبدالإله العمري مع الحارس محمود أبو ندى، تدخل على إثره الجهاز الطبي لعلاجهما قبل أن يكملا اللقاء. وتابع فراس البريكان توهجه بتسديدة قوية حولها الحارس إلى ركلة ركنية، ومن هفوة دفاعية خطف القطري إدميلسون جونيور الكرة وسددها قوية مرت بجوار القائم. وبعد احتساب 7 دقائق وقتًا بدل ضائع، أعلن الحكم البرتغالي جواو بينهيرو نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليمتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية.



وفي الأشواط الإضافية، كاد عبدالله الحمدان أن يهز الشباك برأسية تجاوزت الحارس، إلا أن خوخي بوعلام أبعدها من خط المرمى. تلتها تسديدة من البديل محمد القحطاني أبعدها جاسم جابر، ثم سدد الحمدان كرة أخرى ارتطمت بيد المدافع القطري دون أن يحتسب الحكم شيئًا، ليلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح.



ابتسمت ركلات الحظ لمنتخبنا الوطني بعد تألق لافت للحارس محمد العويس، الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين من جاسم جابر وخوخي بوعلام (الذي أعاد تسديد ركلته وتصدى لها العويس مجددًا)، بينما أطاح المعز علي بركلته فوق العارضة، وسجل لقطر كل من إدميلسون وأحمد الجانحي.



وفي الجانب السعودي، نجح عبدالله الحمدان ومحمد كنو في هز الشباك، بينما أهدر حسان تمبكتي وفراس البريكان ركلتيهما، قبل أن يحسم مختار علي الأمور بنجاح بتسجيله الركلة الخامسة، لينتصر الأخضر بنتيجة (3 - 2) ويعبر إلى النهائي الكبير.