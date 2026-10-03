حقق منتخب البرازيل فوزاً سهلاً على الهند برباعية نظيفة، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم (السبت) على ملعب «سولت ليك»، في ختام معسكره خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

أهداف المباراة

افتتح إستيفاو ويليان التسجيل لمنتخب البرازيل في الدقيقة 28، ثم أضاف بيدرو جيليرمي الهدف الثاني في الدقيقة 42، فيما قرر مدرب السيليساو كارلو أنشيلوتي استبدال نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور بين شوطي المباراة، وحل صامويل لينو بدلاً منه.

وواصل المنتخب البرازيلي تفوقه في الشوط الثاني، إذ أضاف البديل لينو هدفين للسيليساو في الدقيقتين 58 و90+5.

3.7 مليون يورو للبرازيل

وحصل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على 3.7 مليون يورو من المباراة الودية في الهند، بحسب صحيفة «آس» الإسبانية.