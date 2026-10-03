توج منتخب كوريا الجنوبية بذهبية دورة الألعاب الآسيوية لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزه على اليابان بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب «تويوتا».

سونغ يسجل هدف التتويج

جاء هدف تتويج كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية عن طريق اللاعب إيوم جي سونغ عند الدقيقة 61، بعدما تلاعب بأحد مدافعي اليابان داخل منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية استقرت في الشباك.

إعفاء من الخدمة العسكرية

وتحمل الميدالية الذهبية أهمية مضاعفة للاعبي كوريا الجنوبية، إذ تتيح لهم الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية المفروضة على الرجال في البلاد.

الصين تحرز البرونزية

كما حصد منتخب الصين الميدالية البرونزية عقب فوزه على أوزبكستان بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.