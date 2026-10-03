أعلنت جمهورية الدومينيكان حظر إقامة مباريات منتخب هايتي لكرة القدم في منشآتها الرياضية، عقب أحداث فوضى شهدها ملعب «فيلكس سانشيز» الأولمبي في العاصمة سانتو دومينجو، قبل مواجهة المنتخبين ضمن دوري أمم الكونكاكاف، الخميس.

وأعلن وزير الرياضة الدومينيكاني كيلفين كروز القرار، الجمعة، واصفاً ما حدث عند إحدى بوابات الملعب بأنه «غير مقبول»، ومؤكداً أن بلاده لا تتسامح مع مخالفة القواعد أو الإضرار بالمنشآت الرياضية. وأعلن الرئيس لويس أبي نادر دعمه للقرار، مؤكداً أن موقف وزير الرياضة يمثل موقف الحكومة.

وشهدت مداخل الملعب تدافعاً وفوضى أثناء إجراءات دخول الجماهير، وأظهرت مقاطع مصورة مجموعات من المشجعين وهي تدخل عبر بوابات تعرضت للتلف. وجاءت الأحداث وسط حضور جماهيري كبير للمباراة التي انتهت بفوز هايتي 4-1.

وسجل ويلسون إيسيدور هدفين لهايتي، لترفع النتيجة رصيد منتخب بلاده إلى 9 نقاط في المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد الدومينيكان عند 6 نقاط.

وتزامنت الأحداث مع جدل آخر بعدما ظهر إيسيدور في مقطع مصور يردد عبارة «هيسبانيولا هي هايتي»، ما أثار ردود فعل في الدومينيكان. وأعلن رئيس الاتحاد الدومينيكاني لكرة القدم خوسيه ديشامب اعتزام الاتحاد رفع الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واتحاد الكونكاكاف، فيما أكدت سفارة هايتي أن التصريحات لا تمثل موقف الحكومة الهايتية، وشددت على احترام سيادة الدومينيكان وحسن الجوار.