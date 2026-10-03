حمدان بن محمد يزور قائد «فلاي دبي» المصاب: جسّد أعلى درجات الشجاعة

زار ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قائد طائرة «فلاي دبي» سميت ماتشهار، الذي يتلقى العلاج في المستشفى إثر تعرضه للطعن من مساعده همام الهمامي خلال الرحلة.

ونشر الشيخ حمدان بن محمد، عبر حسابه في منصة «إكس»، صوراً من زيارته للطيار في المستشفى، مشيداً بشجاعته ومسؤوليته وحرصه على سلامة الركاب.

وقال: «أثناء زيارة سميت ماتشهار.. طيار فلاي دبي الذي جسد أعلى درجات الشجاعة والمسؤولية والحرص على حياة الناس».

وأضاف أن ماتشهار يحظى بكل التقدير والثناء من قيادة دولة الإمارات، معرباً عن الفخر بكونه جزءاً من فريق العمل وقصة الإمارات وتجربتها الإنسانية، واصفاً إياها بـ«وطن المحبة.. ووطن السلام.. ووطن الحياة».