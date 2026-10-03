أمهلت وزارة البيئة والمياه والزراعة ملاك الاراضي الزراعية المهملة 60 يوما لتحديث بياناتهم بما يمكنهم من إعادة إحياء أراضيهم الزراعية المعطلة. وعزت الوزارة خطوتها بـ «تحويل المساحات غير المستغلة إلى طاقات إنتاجية فعلية، وتنمية الغطاء النباتي، وتعظيم الاستفادة من الثروات الزراعية المتاحة»

وكانت وزارة البيئة اطلقت مبادرة لحصر وتسجيل المزارع المهملة في مختلف مناطق السعودية ؛ لدراسة فرص تأهيلها وإعادتها مجددًا إلى منظومة النشاط الزراعي والتنسيق الاقتصادي وخصصت في هذا الشأن موقعا الكترونيا يمكن ملاك المزارع من تحديث البيانات اعتبارا من اول اكتوبر الحالي وأكدت أن إعادة تأهيل المزارع المهملة تدعم بشكل مباشر منظومة الأمن الغذائي، وتحافظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية.

يشار إلى أن فرع وزارة البيئة والزراعة في عسير بحثت قبل ايام سبل إعادة المزارع المهملة وغير المستغلة إلى دائرة الإنتاج، من خلال حصرها وتحديد احتياجاتها ووضع خطط لتأهيلها وبناء خطط عملية لإعادة تأهيلها وتفعيل نشاطها الزراعي، إلى جانب آليات المتابعة الميدانية للمشروعات، ورصد التحديات التي قد تواجه أعمال التأهيل، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.