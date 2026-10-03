اعتمدت 12 جهة حكومية دليل الاشتراطات والوثائق المطلوبة لاستيراد الأسلحة الفردية والهوائية المخصصة للألعاب، مع ضوابط الاستيراد والتخزين والنقل، وآليات الحصول على الموافقات.

تضم الجهات وزارة التجارة، ووزارات الداخلية، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

واشترط الدليل لاستيراد الأسلحة الفردية والهوائية رخصة نشاط سارية من وزارة الرياضة، وسجلاً تجارياً سارياً، وبياناً بالكميات المطلوب فسحها مرفقاً بكتالوجاتها، مع تحديد منفذ الدخول ومقر حفظها، على أن يقدم الطلب إلى الجهة المعنية بوزارة الرياضة، ثم يحال إلى الأمن العام ممثلاً بإدارة الأسلحة والمتفجرات لدراسته وإصدار إذن الاستيراد.

وبالنسبة للبنادق الهوائية، اشترط الدليل ألا يقل عمر طالب الرخصة عن 25 عاماً، وأن يكون خالياً من السوابق والقيود الأمنية، مع توفير مخزن معتمد من الأمن العام، وموافقة الدفاع المدني على متطلبات السلامة، وضمان بنكي غير مشروط بقيمة 500 ألف ريال، ونظام إلكتروني لمراقبة المخزون وتتبع الموارد والمنصرف.

أما الأسلحة الأثرية، فيشترط ألا يقل عمر طالب الرخصة عن 22 عاماً، وأن تكون الأسلحة النارية مصنوعة قبل عام 1900م، مع تقديم ما يثبت ذلك.

وفيما يتعلق بالألعاب النارية، اشترط أن يكون المستورد سعودياً، خالياً من القيود الأمنية، ولديه سجل تجاري سارٍ، مع ضمان أو تأمين يغطي العاملين والغير، وتوفير شاحنات ومستودعات مخصصة ونظام لمراقبة المخزون، وعدم بيعها أو التصرف فيها لإقامة عروض إلا بعد موافقة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.

الاستخدام في الفعاليات المؤقتة



الخبير الأمني اللواء مسفر الجعيد أوضح لـ «عكاظ» أن الدليل تضمن الشروط الخاصة باستيراد الأسلحة ومن ضمنها الفردية وأسلحة الصيد، وشدد على أن يكون بيع الأسلحة والذخائر في الفعاليات المؤقتة. وأضاف أن اللائحة نبهت على ضرورة تخزين الأسلحة والذخائر في أماكن معتمدة من الأمن العام، وعدم بيع الألعاب النارية إلا بعد موافقة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات، وبوجود تأمين من إحدى شركات التأمين بالمملكة يضمن التأمين على العاملين وعلى الغير، وتوفير شاحنات خاصة لنقل الألعاب النارية وتوفير مستودعات دائمة لتخزين الألعاب النارية، وتوفير نظام إلكتروني يمكن من خلاله مراقبة المخزون.