اكتسح منتخب إنجلترا نظيره الكرواتي بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم (السبت) على ملعب «رييكا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

أهداف المباراة

جاءت أهداف إنجلترا عن طريق هاري كين (هدفين) في الدقيقتين 8 و53، وبوكايو ساكا (هدفين) في الدقيقتين 45 و68، فيما جاءت الأهداف الثلاثة الأخرى بتوقيع جود بيلينغهام وأنتوني غوردون ومورغان روجرز في الدقائق 21 و39 و87.

رقمان تاريخيان

وبحسب شبكة «أوبتا» المتخصصة في إحصاءات كرة القدم، أصبح منتخب إنجلترا أول منتخب يسجل خمسة أهداف في مباراة خارج أرضه أمام كرواتيا.

كما أصبح هاري كين أول لاعب يسجل 10 أهداف أو أكثر في ثلاث سنوات تقويمية مختلفة مع منتخب إنجلترا.

6 نقاط لإنجلترا

بهذا الانتصار، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 6 نقاط في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، متساوياً مع إسبانيا، لكن المنتخب الإسباني خاض مباراتين، وسيواجه جمهورية التشيك في وقت لاحق اليوم بمدينة أوفييدو.