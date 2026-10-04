بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوة أمير قطر للمشاركة في القمة الخليجية الأوروبية الثانية، التي تستضيفها المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري.

سلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير سعد بن منصور بن سعد، خلال استقبال أمير قطر له في مكتبه بقصر لوسيل.

استعراض العلاقات الأخوية

ونقل السفير لأمير دولة قطر تحيات خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري الشقيق المزيد من التقدم والرخاء.

من جانبه حمله أمير دولة قطر، تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولشعب المملكة دوام الازدهار والرقي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وأوجه تنميتها وتطويرها.