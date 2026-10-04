فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة للتوصل إلى "حل عادل" مع الولايات المتحدة، وأنها ما زالت جادة بشأن الدبلوماسية والحل السلمي، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله: إن مضيق هرمز "لن يعاد فتحه ما لم تتم تلبية شروط إيران".

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين، اليوم الأحد: مواقفنا واضحة ولن يعاد فتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطنا ال7 وفقا لمذكرة التفاهم" التي وقعت في يونيو الماضي. واعتبر أن الولايات المتحدة "لم يعد بإمكانها المماطلة لكسب الوقت"، وفق قوله.



من جانبه، أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة طردت دبلوماسيين إيرانيين كانا ضمن وفد طهران المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لعدم امتثالهما لطلب سابق بمغادرة البلاد، بحسب ما كشف موقع "أكسيوس". وأضاف المسؤول، أمس (السبت)، أن "وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعني ما يقول.. لقد عُثر على عضوين آخرين من الوفد الإيراني لا يزالان في نيويورك بعد فترة طويلة من انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. وقد تم طردهما الآن من البلاد".



واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إيران "تخلت فعلياً عن أي خطط لامتلاك سلاح نووي"، مؤكداً أنه "سيتخذ قراراً بشأنها قريباً". وأضاف في تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران "سواء بالطريقة السهلة أو الصعبة". وتوقع أن أسعار النفط ستبدأ في الانخفاض.



وكان مسؤول إيراني في طهران قد وصف لوكالة "بلومبيرغ" الوضع الاقتصادي في إيران بأنه "مؤلم للغاية، لكن البلاد تتكيف معه". وأضاف أن طهران تستعد لحملة قصف أمريكية جديدة، قد تكون أكبر من سابقتها، لكنها "تملك القدرة على الرد"، على حد قوله. وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن التضخم في إيران وصل إلى مستويات قياسية إذ بلغ نحو 90%، مع خنق الحصار الأمريكي لصادرات طهران من النفط الخام.