قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العودة إلى الرياض، اليوم (الأحد)، تمهيداً للانتظام في تدريبات النصر استعداداً لاستئناف المسابقات.

أزمة مفاجئة مع جيسوس

ودخل رونالدو في أزمة مع مدربه في المنتخب البرتغالي جورجي جيسوس، بسبب عدم مشاركته أمام النرويج في دوري الأمم الأوروبية، (الأحد) الماضي، وتفاقمت الأمور بشكل متسارع، إذ قرر قائد النصر مغادرة معسكر البرتغال (الأربعاء) الماضي، متجهاً إلى العاصمة الإسبانية «مدريد».

موعد وصول رونالدو

وبحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية، بدأ كريستيانو رونالدو الاستعداد للعودة إلى الرياض، وفي يوم المباراة الرابعة والأخيرة للمنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي الحالية لدوري الأمم الأوروبية، (الأحد)، سيغادر قائد المنتخب العاصمة الإسبانية مدريد متوجهاً إلى الرياض على متن طائرته الخاصة، وهي الطائرة ذاتها التي غادر بها كوبنهاغن، بعد أن أنهى معسكر المنتخب بشكل مثير للجدل.

ومن المقرر أن تقلع الطائرة في الساعة 12:50 بتوقيت البرتغال، على أن تصل إلى الرياض في الساعة 7:44 مساءً (9:44 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، بالتزامن تقريباً مع صافرة بداية مباراة المنتخب البرتغالي أمام النرويج على ملعب «دو دراغاو»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

النصر يواجه الدرعية

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيعود إلى الرياض قبل الموعد المتوقع، للاستعداد لمواجهة الدرعية المقررة (الجمعة) القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.