تتجه الأنظار، صباح اليوم (الأحد)، نحو نهائي منافسات مسابقة الفردي لقفز الحواجز في الدورة الآسيوية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث يشارك أربعة فرسان سعوديين يتنافسون على ميداليتين ذهبيتين.

وكان فرسان السعودية، قد تصدروا قائمة ترتيب منافسات اليوم الأول للمجموعتين الأولى والثانية من مسابقة الفردي؛ إذ حلّ الفارس خالد المبطي في المركز الأول ضمن منافسات المجموعة الأولى المقامة على ارتفاع 1.45م، بزمن قدره 74.38 ثانية دون أخطاء، تاركاً المركز الثاني لزميله الفارس سعد العجمي، الذي سجل زمناً قدره 75.18 ثانية بلا أخطاء أيضاً.

وفي منافسات المجموعة الثانية المقامة على ارتفاع 1.55م، تصدر الفارس عبدالرحمن الراجحي قائمة الترتيب بزمن قدره 72.87 ثانية في جولة نظيفة، بينما حلّ الفارس رمزي الدهامي في المركز الثالث بزمن قدره 73.95 ثانية وبسجل خالٍ من الأخطاء.

وتُستكمل منافسات الجولة الثانية للمجموعتين بدءاً من الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم (الأحد) للمجموعة الأولى، على أن تعقبها المجموعة الثانية الحادية عشرة والنصف صباحاً. وكانت اللجنة المنظمة لمسابقة الفروسية بالدورة الآسيوية، قد اعتمدت وللمرة الأولى في تاريخ الآسياد إقامة منافسة الفردي بنظام المجموعتين، مع تخصيص ثلاث ميداليات (ذهبية، فضية، برونزية) لكل مجموعة.

من جهة أخرى، حلّق لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو، عبدالله ندا (19 عاماً)، في سماء النجومية بدورة الألعاب الآسيوية العشرين، إثر انتزاعه الميدالية الذهبية في منافسات وزن 85 كجم. وجاء فوز عبدالله ندا بالذهبية في أول مشاركة له بالآسياد، وكان شقيقه عمر ندا قد تمكن من تحقيق المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية لمسابقة وزن 94 كجم يوم الجمعة الماضي، ليحصد «عمر» الميدالية الشخصية الثانية له في دورات الألعاب الآسيوية؛ حيث سبق أن دوّن اسمه كأصغر لاعب سعودي يتوج بميدالية في آسياد هانغتشو 2022، بعد تحقيقه برونزية وزن تحت 85 كجم.

وبهذا الإنجاز، يختتم فريق الجوجيتسو مشاركته الثالثة في الدورات الآسيوية - بعد إدراج اللعبة للمرة الأولى في آسياد جاكرتا 2018 - بحصاد وافر بلغ خمس ميداليات في النسخة الحالية (ذهبيتان و3 برونزيات)، تضاف إلى برونزيتي آسياد هانغتشو 2022.

دورة الألعاب الآسيوية

نهائي مسابقة قفز الحواجز - فردي

المجموعة الثانية

المجموعة الأولى

الساعة 11:30 صباحاً

الساعة 9:30 صباحاً

الفارسان المشاركان

عبدالرحمن الراجحي

رمزي الدهامي

الفارسان المشاركان

خالد المبطي

سعد العجمي