انفجرت شاحنة صهريج محملة بغاز البترول المسال على طريق رئيسي في ولاية تاماوليباس شمال شرقي المكسيك، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم وإغلاق الطريق لساعات، فيما أكدت السلطات عدم تسجيل إصابات جسدية جراء الحادث.

ووقع الحادث على طريق زاراغوزا–غونزاليس، قرب الكيلومتر 49–50 وفي محيط محطة «إسكاندون» الأمنية، بعدما اندلعت النيران في الصهريج قبل أن ينفجر، ما استدعى انتشار فرق الإطفاء والحماية المدنية وإقامة طوق أمني حول المنطقة.

أضرار في محطة وقود ومتاجر

وقال منسق الحماية المدنية في تاماوليباس لويس جيراردو غونزاليس إن الانفجار ألحق أضراراً بمحطة وقود ومتجر ومطعم قريب، إضافة إلى منشأة أمنية تابعة لشرطة الولاية.

وأكد عدم تسجيل إصابات جراء الانفجار، فيما نُقلت امرأة حامل إلى مستشفى في مدينة إل مانتي بعد تعرضها لأزمة عصبية، وأفادت السلطات بأن حالتها مستقرة.

تبريد خزان ثانٍ لمنع انفجاره

وعملت فرق الإطفاء بعد السيطرة على الخطر المباشر على تبريد خزان ثانٍ في الشاحنة، خشية تعرضه للانفجار، فيما أبقت السلطات الطريق مغلقاً خلال عمليات الطوارئ وتأمين الموقع.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة من موقع الحادث كرة ضخمة من اللهب وتصاعد عمود كثيف من الدخان، بينما توقفت المركبات على مسافة من موقع الانفجار.

التحقيق في سبب الحريق

وبحسب السلطات المحلية، لم يُحسم حتى الآن السبب النهائي لاندلاع الحريق.

ونقلت تقارير محلية عن سائق الشاحنة أن الحريق ربما بدأ نتيجة ارتفاع حرارة المكابح أو حدوث ماس كهربائي، إلا أن الحماية المدنية أكدت أن السبب لا يزال قيد التحقق.

وأدى الحادث إلى تعطيل حركة المرور على الطريق الرابط بين فيكتوريا وتامبيكو في قطاع غونزاليس–زاراغوزا، قبل أن تواصل فرق الطوارئ أعمال تأمين المنطقة وإزالة آثار الحادث.