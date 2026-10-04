توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة، اليوم (الأحد)، على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتكون مصحوبة بزخات من البَرَد.

وأوضح المركز في تقريره اليومي عن حالة الطقس أن الفرصة مهيأة أيضاً لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

رياح مثيرة للغبار وضباب

وأشار التقرير إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من منطقة نجران، ما قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.

أمواج تتجاوز مترين في البحر الأحمر

وفي البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط، وقد تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة.

وعلى الجزء الجنوبي، تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين على الجزء الشمالي، وقد يتجاوز مترين على الجزء الأوسط، فيما يتراوح بين نصف متر ومتر جنوباً ويصل إلى أكثر من مترين مع السحب الرعدية.

وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج شمالاً، وخفيفاً إلى متوسط يصل إلى مائج في الجزء الأوسط، فيما يصل إلى مائج جنوباً بالتزامن مع السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي خفيف الموج

أما الخليج العربي، فتكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و30 كيلومتراً في الساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي.