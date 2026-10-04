استعرض وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الرسي، مع الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية السفير ريكاردو غوارليا، العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركة الرسي في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش» الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما، التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الدولية تجاه القضايا والتحديات المشتركة، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.