اكتسح منتخب الأرجنتين نظيره بوركينا فاسو (تحت 23 عاماً) بسبعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم (الأحد) على ملعب «المونيمونتال».

وصول متأخر

ووصلت بعثة بوركينا فاسو إلى الأرجنتين قبل ساعات قليلة من المباراة، بعد أن ألغت شركة الطيران الرحلة التي كانت مقررة يوم 30 سبتمبر الماضي من المغرب، دون سابق إنذار، ومع تأخر سفر المنتخب الأول، اضطر الاتحاد البوركينابي للاستعانة بمنتخب تحت 23 عاماً لإنقاذ المباراة.

أهداف المباراة

افتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل لمنتخب الأرجنتين بعد أربع دقائق فقط من انطلاق المباراة، ثم أحرز مدافع بوركينا فاسو موموني ديالو هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة.

وواصل منتخب «التانغو» هيمنته، إذ أضاف جيانلوكا بريستياني الهدف الثالث في الدقيقة 12، بينما وقع نيكو باز وجوليان ألفاريز على الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 35 و36.

وفي الشوط الثاني، سجل فرانكو ماستانتونو الهدف السادس لأصحاب الأرض، ثم اختتم جيوليانو سيميوني مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 90+3.

مباراة وداع ميسي

ومن المقرر أن يخوض منتخب الأرجنتين ودية أخرى أمام بنين (الأربعاء) القادم، وستكون الظهور الأخير لقائد «التانغو» ليونيل ميسي بقميص منتخب بلاده، بعد أن أعلن اعتزاله دولياً في شهر أغسطس الماضي.