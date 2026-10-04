عاد الفنان المصري علي الحجار إلى فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، بعد أيام من إعلان اعتذاره عن المشاركة، في خطوة جاءت عقب استجابة دار الأوبرا المصرية للمطالب المتعلقة بالموسيقيين، لتنتهي بذلك أزمة أثارت جدلاً خلال الأيام الماضية.

الحجار يعلن موعد عودته

وكشف علي الحجار عن عودته إلى المهرجان عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، معلناً مشاركته في حفلين ضمن فعاليات الدورة الجديدة، التي تقام في القاهرة والإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر 2026.

ويلتقي الحجار جمهوره في القاهرة (السبت) 24 أكتوبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، فيما يشارك في حفل ختام المهرجان (الخميس) 29 أكتوبر على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

«استجابة لمطالب الموسيقيين»

كما وجه الفنان المصري الشكر إلى دار الأوبرا المصرية، وإلى الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا، بعد الاستجابة للمطالب التي كانت سبباً في اعتذاره عن المشاركة.

وقال الحجار: «شكراً لدار الأوبرا المصرية، وشكراً للفنان الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا، على الاستجابة لمطالب الموسيقيين أبناء دار الأوبرا»، مؤكداً مشاركته في فعاليات المهرجان بعد معالجة الأزمة.

ماذا حدث في أزمة المشاركة؟

وكانت مشاركة علي الحجار في الدورة الـ34 قد شهدت تطورات متلاحقة، بعدما أعلن اعتذاره عن المشاركة بسبب خلاف حول الميزانية المخصصة للفرقة الموسيقية التي ترافقه خلال حفلاته.

وأوضح الحجار في وقت سابق أن اعتراضه لم يكن متعلقاً بأجره الشخصي، وإنما بالمقابل المالي المخصص لأعضاء فرقته، مشيراً إلى أن الميزانية المحددة لهم لم تكن مناسبة.

ومع الاستجابة لمطالب الموسيقيين، حسمت الأزمة وعاد الحجار إلى جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية، ليشارك في فعاليات الدورة الجديدة بحفلين في القاهرة والإسكندرية.