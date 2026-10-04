يستعد الفنان السعودي رابح صقر لطرح ألبومه الغنائي الجديد خلال فصل الشتاء، وسط حالة من الترقب بين جمهوره، بعدما كشف عن مفاجأة موسيقية يحتفظ بها منذ سنوات، تعود إلى حقبة الثمانينيات، لتظهر للمرة الأولى ضمن أعماله القادمة.

رسالة حماسية من رابح صقر

وحرص رابح صقر على تشويق جمهوره لألبومه الجديد، من خلال منشور عبر حسابه في منصة «X»، عبر خلاله عن حماسه للأعمال التي أعدها، مؤكداً تطلعه إلى أن تنال إعجاب المستمعين وتلبي تطلعاتهم.

وكتب الفنان السعودي: «مجهز لكم يا أغلا جمهور ألبوم خطير، إن شاء الله يرتقي لذائقتكم، طالع لندن أمكس وامستر»، مرفقاً منشوره بهاشتاج «#شتاء - الصقر».

لحن من الثمانينيات يعود إلى الواجهة

وكشف رابح صقر عن تفاصيل المفاجأة بعدما تفاعل مع تعليق أحد متابعيه، الذي طالب بطرح أعمال تحمل بصمته الموسيقية الخاصة وتعيد تقديم هذا الجانب من تجربته الفنية.

ورد الفنان السعودي على المتابع مطمئناً إياه إلى أن الألبوم يتضمن عملاً من هذا النوع، قبل أن يكشف عن احتفاظه بلحن يعود إلى فترة الثمانينيات، قائلاً: «هتسمعوا شيء يعجبكم، في لحن من الثمانينات مخبيه بيطلع هالفترة».

ويحمل الألبوم المرتقب مزيجاً من الأفكار والأعمال الجديدة، إلى جانب المادة الموسيقية القديمة التي ظل رابح صقر يحتفظ بها لعقود، قبل أن يقرر إخراجها إلى النور وطرحها أمام جمهوره ضمن مشروعه الغنائي الجديد.

ترويج للألبوم

وسبق أن روج رابح صقر لألبومه المنتظر، المقرر طرحه خلال فصل الشتاء، عبر نشر مقطع من كلمات إحدى أغنياته الجديدة على منصة «X»، مرفقاً بها تعليقاً مقتضباً قال فيه: «(الجديد) القادم في الشتاء»، في خطوة زادت من حماس جمهوره للعمل المرتقب.