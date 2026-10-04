أعرب قائد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش عن خيبة أمله من الهزيمة الكارثية التي تكبدها منتخب بلاده أمام إنجلترا بسباعية نظيفة، أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

أثقل هزيمة في تاريخ كرواتيا

وتعد الهزيمة أمام إنجلترا 7-0 أثقل خسارة في تاريخ منتخب كرواتيا، الذي كان يتطلع إلى انطلاقة مثالية تحت قيادة المدرب سلافين بيليتش، الذي عاد لقيادة كرواتيا لولاية ثانية، بعد رحيل زلاتكو داليتش عقب كأس العالم 2026.

مودريتش بشعر بالخجل

وقال مودريتش في تصريحات صحفية عقب الخسارة الكارثية: «أنا هنا منذ 20 عاماً، لكن هذه المرة الأولى التي أشعر فيها بالخجل بعد مباراة. يمكن أن نخسر، ويمكن للمنافس أن يكون أفضل، لكن أن نخسر بهذه الطريقة ونهدر السمعة التي بنيناها على مدار السنوات، فهذا أمر غير مقبول، أشعر بالخجل».

«ليلة كارثية»

وأضاف لاعب ميلان: «من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة لم نلعب كرة القدم، بدا الأمر وكأننا نلعب بأربعة أو خمسة لاعبين أقل من منتخب إنجلترا، كانت ليلة كارثية».

بداية جيدة ثم انهيار

وافتتح منتخب كرواتيا مشواره في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية بالفوز على التشيك 2-1، ثم تلقى هزيمتين ثقيلتين أمام إسبانيا 4-1 وإنجلترا 7-0.

صدام جديد ضد إسبانيا

ويخوض منتخب كرواتيا اختباراً صعباً جديداً أمام إسبانيا، (الثلاثاء) القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.