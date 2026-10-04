لقي ستة أشخاص مقتلهم وأصيب 12 آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق سريع في منطقة ناوالباراسي شرقي نيبال، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن تعطل المكابح ربما تسبب في الحادث.

ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح (السبت)، بعدما فقد سائق الحافلة السيطرة عليها إثر تعطل المكابح، لتنحرف عن الطريق وتسقط في مجرى جانبي بمنطقة داوني التابعة لبلدية بينايي تريفيني الريفية، على الطريق السريع الرابط بين شرق البلاد وغربها، أثناء توجه الحافلة من نيبالغونج إلى العاصمة كاتماندو، بحسب الشرطة النيبالية.

وأكدت الشرطة لاحقاً التعرف على هوية جميع الضحايا الستة، ومن بينهم سائق الحافلة البالغ من العمر 36 عاماً، إضافة إلى خمسة ركاب تراوحت أعمارهم بين 22 و65 عاماً.

ونُقل المصابون في البداية إلى مستشفى ماديابيندو الإقليمي لتلقي العلاج، قبل تحويل ثمانية منهم إلى مستشفى كلية تشيتوان الطبية في بهاراتبور للحصول على رعاية طبية متقدمة، فيما بقي أربعة مصابين تحت المراقبة والعلاج في المستشفى الإقليمي.

تواصل السلطات النيبالية التحقيق في الملابسات الفنية للحادث.