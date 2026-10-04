لقي 17 شخصاً مقتلهم وأصيب آخرون، (السبت)، إثر حادث تصادم بين عدة مركبات في منطقة سلاما بكينيا، أثناء توجههم إلى مزار ديني، وفق ما أعلنت هيئة النقل الوطنية والكنيسة الكاثوليكية.

وأفادت الهيئة الوطنية لسلامة النقل بأن الحادث وقع على بعد نحو 90 كيلومتراً جنوب شرق نيروبي، على الطريق الرابط بين العاصمة ومدينة مومباسا الساحلية.

وذكرت أبرشية مومباسا أن القتلى الـ17 كانوا من المصلين في كنيسة محلية، وكانوا في طريقهم إلى مزار ديني في سوبوكيا، على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب نيروبي، للمشاركة في «يوم وطني للصلاة» نُظّم هناك (السبت).

وأعرب رئيس الأساقفة، في بيان، عن «حزن عميق وأسى بالغ» جراء حالات الوفاة، فيما قدم الرئيس الكيني ويليام روتو تعازيه إلى عائلات الضحايا وأصدقائهم وأبناء رعيتهم ومجتمع الكاثوليك بأسره.

ونقلت صحيفة «نيشن» عن مصدر أمني، لم تكشف عن هويته، أن الضحايا كانوا يستقلون حافلة صغيرة تتسع لـ14 راكباً، عندما صدمتها شاحنة من الخلف، بعدما اندفعت نحوها إثر اصطدامها بشاحنة أخرى.