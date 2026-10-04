عثر خفر السواحل الأمريكي على حطام طائرة تُستخدم في الأغراض الطبية قبالة سواحل جزيرة نانتاكيت في ولاية ماساتشوستس.

وذكر متحدث باسم خفر السواحل في بيان أمس أن الإدارة الاتحادية للطيران أبلغت خفر السواحل بأنها فقدت الاتصال بالطائرة، وهي من طراز جلف ستريم وكانت متجهة من برمودا إلى بوسطن.

وقال وزير النقل الكندي ستيفن ماكينون: "إنه جرى تحديد موقع حقل حطام تأكد ارتباطه بالطائرة المفقودة"، مضيفاً أن أربعة كنديين كانوا على متنها.

فيما أشار خفر السواحل إلى أن الراكبين الآخرين يحملان الجنسية البرمودية، مضيفاً أن عمليات البحث ستتواصل قرب نانتاكيت، وهي جزيرة تقع جنوبي البر الرئيسي لولاية ماساتشوستس.