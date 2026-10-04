اجتاح إعصار قمعي «تورنادو» بلدة أولادولا الأسترالية، ما أدى إلى تطاير الأثاث الخارجي وإثارة صرخات الذهول بين المارة.

وضرب الإعصار البلدة الواقعة على بعد أكثر قليلاً من 226 كيلومتراً (140 ميلاً) جنوب سيدني، بعد ظهر (السبت)، وسط رياح قوية وأمطار غزيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الإعصار وهو يجتاح حياً سكنياً، بينما كانت الرياح العاتية والأمطار تضرب المنازل والحدائق بعنف.

وذكرت هيئة البث الوطنية (ABC) أن فرق الطوارئ تلقت أكثر من 12 بلاغاً بشأن الإعصار، بعدما تسببت الرياح في إسقاط أشجار على خطوط الكهرباء.

وقال جوليوس ماتشادو، صاحب مقهى محلي، إن العاصفة ضربت المنطقة «في لمحة بصر»، مضيفاً: «اضطررنا إلى الإغلاق مبكراً للقيام بأعمال التنظيف.. تحطمت جميع الأكواب والأطباق وتناثرت في كل مكان، لقد كان الوضع فوضوياً للغاية».

وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي بأن حدوث إعصار في منطقة مأهولة بالسكان على هذا النحو يُعد أمراً نادراً.