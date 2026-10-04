توفيت امرأة بمرض الطاعون في منطقة إيركوتسك النائية بسيبيريا؛ وفق ما أفاد مسؤول إقليمي، وسط تقارير إعلامية روسية تشير إلى وضع عشرات الأشخاص قيد الحجر الصحي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحية هي داريا شيبيلوفا، فنية مختبر تبلغ 28 عامًا، وكانت تعمل في معهد إيركوتسك لمكافحة الطاعون، مرجحةً إصابتها بالطاعون الرئوي نتيجة انكسار أنبوب اختبار أثناء عملها.

وأشار موقع (بيبول أوف بايكال) إلى أن ما يصل إلى 200 شخص ممن يُحتمل أنهم خالطوها قد وُضعوا قيد الحجر الصحي، دون صدور أي بيان فوري من وزارة الصحة الروسية. وكان حاكم منطقة بورياتيا أليكسي تسيدينوف، قد ذكر في وقت سابق أن امرأة في المنطقة المجاورة توفيت جراء الإصابة بالطاعون.

ووفق منظمة الصحة العالمية، يُعد الطاعون الرئوي شديد العدوى وقد يكون قاتلًا إذا لم يُعالج مبكرًا.