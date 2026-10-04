أمضى الشاب السنغافوري سيم هينج، البالغ 22 عامًا، 1737 ساعة على مدى 21 شهرًا في رسم مشهد عمراني شامل لمدينة سنغافورة على ورقة واحدة من مقاس (إيه 1).

وقال هينج، وهو طالب هندسة معمارية، إنه كان يقضي أحيانًا 15 ساعة يوميًا في الرسم، دون احتساب الوقت الذي أمضاه في البحث وزيارة المباني للتحقق من تفاصيلها الدقيقة.

وأوضح أن العمل يضم معالم بارزة مثل (مارينا باي ساندز) والمركز الرياضي، إضافة إلى مناطق مثل ماكفيرسون والجونيد، مشيرًا إلى أنه رسم المباني بمقياس يقارب 1 إلى 3000؛ أي ما يعادل نحو مليمتر واحد لكل طابق سكني.

وأكد أن سرعة التطور العمراني في سنغافورة جعلت إنجاز العمل سباقًا مع الزمن، إذ بدأ الرسم عام 2024 وحرص على توثيق المدينة كما كانت خلال تلك الفترة، إلا أن بعض الأجزاء أصبحت «قديمة قليلًا» بفعل التغيرات المتسارعة.

ولضمان الدقة، زار هينج مواقع عدة بنفسه للتحقق من التفاصيل، بما فيها مخططات الطلاء المتغيرة باستمرار، كما تابع مراحل البناء عبر مواقع إلكترونية وثبّت حالة المشروعات حتى نهاية عام 2024.

وأشار إلى أن اهتمامه بالهندسة المعمارية بدأ منذ طفولته، وأن حلم رسم مشهد واسع للمدينة ظل مؤجلًا بسبب التزاماته الأكاديمية، ولم تتح له فرصة تنفيذه إلا بعد انتهاء خدمته الوطنية وقبل بدء دراسته الجامعية في الخارج. ورغم إنجاز العمل، قال إنه لا يعتزم خوض تجربة مماثلة قريبًا، لكنه لا يستبعد تنفيذ رسومات أصغر مستقبلًا.



شاب سنغافوري يرسم مدينته في 1737 ساعة