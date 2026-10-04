بدأت «تداول السعودية»، اليوم، تطبيق تحديث آلية أوامر السوق في السوق الرئيسية والسوق الموازية «نمو».

وذكرت «تداول السعودية»، أنه «بموجب الآلية الجديدة، تتيح لأمر السوق التنفيذ مقابل الكميات المتاحة عبر مستويات سعرية متعددة، ضمن نطاق أقصاه خمس وحدات لتغير السعر بدءاً من أفضل سعر متاح».

زيادة الكمية المنفذة

وقالت السوق، في بيان سابق على موقعها الإلكتروني: «عند بلوغ هذا النطاق، أو في حال عدم توفر كميات إضافية متاحة ضمنه، يتم تحويل أي كمية متبقية غير منفذة إلى أمر محدد بسعر آخر تنفيذ». وأوضحت «تداول السعودية» أن هذا التحديث يهدف إلى زيادة الكمية التي يمكن تنفيذها.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية بأكثر من 1.37% في جلسة اليوم، وارتفع المؤشر فوق مستوى 10,530 نقطة. وبلغت قيمة التداولات نحو 703.21 مليون ريال وسجلت كمية الأسهم المتداولة 31.86 مليون سهم وبلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 9.123 تريليون ريال. ومن بين 272 شركة مدرجة ارتفعت أسهم 246 شركة وانخفضت أسهم 16 شركة.

الأكثر ارتفاعاً

وضمت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً كلاً من ريدان بـ 8.4% وأبومعطي 6.3% ونفوذ 4.75% ومدينة المعرفة 4.62% ومجموعة تداول بنسبة 4.35%. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً فشملت لوبريف بـ2.34% ودله الصحية 1% وعناية 1.22% وسناد القابضة 0.75% ورؤوم 1.06%. وعلى صعيد قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث الكمية فضمت كلاً من باتك والراجحي والكيميائية وأمريكانا وأنابيب. وضمت قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة كلاً من الراجحي ومجموعة تداول والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء وأرامكو السعودية.