هاجم الفنان المصري رياض الخولي مواطنه الفنان محمد رمضان، واصفًا إياه بأنه «مستفز واستعراضي» لا يراعي مشاعر البسطاء، وذلك خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج (كلام الناس).

وأكد الخولي أنه سبق التعاون مع رمضان في مسلسل (موسى)، ويستطيع الجزم بامتلاكه موهبة تمثيلية لا خلاف عليها، لكنه يرى أن سلوكياته كنجم تحتاج إلى «وضعه على التراك الصحيح» من حيث المسؤولية والالتزام.

وأضاف أن رمضان يمتلك نزعة استعراضية مبالغًا فيها، سواء عبر استعراض أسطول السيارات أو المبالغ المالية بالدولار أو الطائرات الخاصة، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري يضم نسبة كبيرة من البسطاء الذين قد يتأثرون نفسيًا بهذه التصرفات المستفزة.

ووجّه الخولي نصيحة مباشرة لرمضان قائلاً: إن عليه، بصفته نجمًا كبيرًا، أن يعكس في أعماله اهتمامًا بالمجتمع وقضاياه الحقيقية. وتطرق في حديثه إلى نجوم آخرين، بينهم الراحل أحمد زكي الذي وصفه بـ«رئيس جمهورية التمثيل»، والفنانة المعتزلة عبلة كامل التي قال عنها إنها «مجرمة تمثيل» في إشارة إلى قوة موهبتها وكاريزما حضورها، مؤكدًا أنه يفتقد ظهورها بشدة.