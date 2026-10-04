على بعد مسافة قصيرة من مقرات مؤسسات الحكم الرسمية في وسط القدس، تعمل شبكة كاملة من المؤسسات التعليمية اليهودية التي لا ترصدها دفاتر وزارة التربية والتعليم في إسرائيل. مئات الفتيان يتلقون دروسهم يومياً بلغتهم المحلية داخل مبانٍ تتوزع فيها فصول الدراسة بلا تراخيص رسمية أو تمويل حكومي، معتمدين كلياً على التبرعات والجهود الخاصة بعيداً عن أية رقابة إدارية.

وتكشف البيانات الرسمية وتقارير الرصد عن أرقام لافتة تتعلق بعشرات الآلاف من الأطفال في سن الدراسة ممن لا يظهرون في قواعد بيانات المؤسسات المعترفة بها. وغالباً ما تنتمي هذه الفئات إلى مجتمعات دينية متشددة ترفض التعامل مع المنظومة البيروقراطية الرسمية، وتفضل إدارة شؤونها بمعزل عن القوانين التي تفرضها الدولة على بقية المدارس.

ولا تتوقف هذه المعضلة عند حدود غياب البيانات الإحصائية، بل تمتد لتلقي بظلال ثقيلة على مسار الشبان عندما يحين موعد خدمتهم العسكرية الإلزامية. فغياب الأسماء عن السجلات النظامية يخلق مسارات معقدة ومعابر جانبية للإعفاء، بداية من الاعتماد على مؤسسات دينية غير مسجلة مروراً بترتيب ملفات طبية خاصة وصولاً إلى الترتيبات الأسرية المبكرة التي تعفي أصحابها من التجنيد.

وتشير النقاشات الدائرة بين المسؤولين المحليين والجهات الحقوقية إلى وجود حسابات سياسية معقدة تفرض التعامل بحذر شديد مع هذا الملف، تفادياً لأي توترات مجتمعية قد تندلع في الشوارع. ورغم لجوء بعض الأطراف إلى القضاء للمطالبة بفرض قوانين التعليم الإلزامي، فإن شبكة المدارس السرية تواصل توسعها بهدوء، تاركةً خلفها أسئلة كبرى حول قدرة الإدارة على ضبط مجتمعها وفرض قواعد النظام العام على الجميع دون استثناء.