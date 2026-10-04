رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان جاهزيتها الميدانية، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، فيما دفعت بـ40 فرقة إسعافية للعمل على مدار الساعة في مختلف المحافظات والمواقع، تحسباً للحوادث والحالات الطارئة التي قد تنتج عن التقلبات الجوية.

تعزيز سرعة الاستجابة



وتأتي خطة الانتشار الميداني في ظل تنبيهات المركز الوطني للأرصاد بشأن فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات المنطقة، إذ تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات والوصول إلى مواقع الحوادث وتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين والمقيمين.



وأكد فرع الهلال الأحمر استمرار مراقبة الحالة الجوية والمطرية على مدار الساعة، مع تحديث خططه التشغيلية ومستوى الجاهزية وفق تطورات الحالة، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات الإسعافية خلال الظروف الجوية الراهنة.