تأجلت أولى جلسات استئناف الفنانة ياسمينا المصري على حكم حبسها شهرًا مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 15 ألف جنيه وإلزامها بعشرة آلاف جنيه تعويضًا مؤقتًا، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل؛ وفق قرار محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية اليوم الأحد.

وكان المحامي بالنقض ووكيل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شعبان سعيد، قد تقدّم ببلاغ اتهم فيه ياسمينا المصري بسب وقذف موكله، مؤكدًا أمام التحقيقات والمحكمة أن الاتهامات ثابتة استنادًا إلى تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات واعتراف المتهمة والتقرير الفني المرفق بالأوراق.

وقررت نيابة النزهة في وقت سابق إحالة ياسمينا المصري للمحاكمة الجنائية بتهمة سب وقذف الفنان أشرف زكي والطعن في الأعراض والتهديد بالإيذاء والإساءة لسمعته وسمعة عائلته.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض عليها بمنطقة النزهة على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إحالة الواقعة للنيابة التي باشرت التحقيقات.