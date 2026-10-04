كشفت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تلقت مقترحاً أمريكياً جديداً، وأعلن المتحدث باسمها إسماعيل بقائي، اليوم (الأحد)، أن طهران ردت بالفعل على مقترح واشنطن الذي تسلمته الأسبوع الماضي.



وأشار بقائي إلى أن «المقترح الجديد يشبه المقترحات السابقة ويركز على الملف النووي في حين ترغب طهران في التركيز على مضيق هرمز». وقال إن بلاده ترغب في التركيز على مضيق هرمز لا على الملف النووي. وأضاف أن هناك نقاطاً إضافية لا تزال بحاجة إلى إبلاغ الجانب الأمريكي بها.



وأكد أن «مسألة عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية لم تناقش»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز». وحسب بقائي، فإن المحادثات الأخيرة لم تتطرق للملف النووي، ومزاعم موافقتنا على تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا أساس لها.



وفي سياق آخر، ذكرت الخارجية الإيرانية أنها تجري مشاورات لاستئناف الرحلات الجوية مع دول أخرى بعد نجاحها مع العراق.



وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أعلن أن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تستوفِ الشروط الإيرانية السبعة الواردة في الاتفاق المرحلي المبرم مع الولايات المتحدة في يونيو الماضي، بعد أيام من تلقي طهران رد واشنطن على مقترحها الدبلوماسي.



وقال كبير المفاوضين «الأمريكيون، الذين يقولون شيئاً مختلفاً في وسائل الإعلام، طرحوا في الآونة الأخيرة مقترحات عبر وسيط. لكن عليهم أن يدركوا أن مرحلة المماطلة وفرض المطالب الأحادية انتهت».



في غضون ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً من ناقلة أبلغت عن تعرضها لضربة بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز، مما ألحق أضراراً بغرفة المحركات.



وأضافت أن الطاقم بأمان ولا تقارير عن أي تأثير على البيئة.