أعلنت مرشحة تيار أقصى اليمين للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، عن دعمها المطلق لحليفها الأبرز جوردان بارديلا، بعد نشر موقع إخباري محادثات منسوبة إليه تعود لعام 2013 تتضمن تعليقات معادية للسامية.



وقالت لوبان في تصريح مقتضب لصحيفة «لاتريبون ديمانش» اليوم الأحد: لدي ملء الثقة بجوردان. ونفى بارديلا، المرشح لتولي منصب رئيس الوزراء في حال فوز لوبان بالرئاسة، هذه المزاعم. دافعت لوبان بشدة عن بارديلا الأسبوع الماضي بعد نشر موقع «ميديا بارت» المزاعم لأول مرة ، الإثنين، الماضي. غير أن تعليقها الأخير جاء عقب نشر «ميديا بارت» في تقرير ثان، الخميس. وأشار استطلاع للرأي نُشر الإثنين الماضي إلى أن لوبان ستتصدر بسهولة الجولة الأولى من الانتخابات المقررة العام القادم، وستتغلب على أي منافس في جولة الإعادة لتصل إلى قصر الإليزيه. تتمسك لوبان بالترشح رغم إدانتها في قضية احتيال تتعلق بوظائف وهمية في البرلمان الأوروبي، وهي تعتبر هذه القضية ملفقة من قبل خصومها. وأعلن بارديلا (31 عاماً) أنه سيرفع دعوى فضائية ضد موقع «ميديا بارت» بتهمة التشهير وأيضاً «التزوير واستخدام وثائق مزورة». ووفقاً للتقرير، كتب بارديلا من ضمن تعليقات أخرى في إحدى المحادثات «على اليهودي أن يهيمن على الشعوب الأخرى ويسحقها ويسلبها، الصهيوني هو بالضرورة يهودي، وهذا بشكل أساسي»، وتحدث التقرير أنه كتب عبارة «كل البنوك مملوكة لليهود». ويعد بارديلا صاحب دور أساسي في مشروع مارين لوبان لإزالة الشيطنة عن حزب التجمع الوطني وتحويله إلى قوة قادرة على تحقيق الفوز في الانتخابات، والتخلص من إرث والدها الراحل جان ماري لوبان مؤسس وزعيم الحزب الذي كان يُعرف سابقاً باسم الجبهة الوطنية، وأدلى مراراً بتصريحات معادية للسامية. أوضح بارديلا أن تقرير ميديا بارت يمثل بداية «حرب شاملة» لإخراج حملة لوبان عن مسارها. لكن الموقع أفاد أنه تحقق من صحة الرسائل. وأفادت ميديا بارت بأن التفاصيل الشخصية التي كُشف عنها في المحادثات تثبت أن الشخص المعني هو بارديلا، ومنها ولادة والدته في إيطاليا والإشارة إلى مقابلة أجراها مع صحيفة «لو باريزيان» عام 2013 ورسوبه في امتحان القبول بجامعة «سيانس بو» المرموقة.