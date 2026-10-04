مع تصاعد الهجمات الروسية، وصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى كييف، (الأحد)، رفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية، في بادرة دعم لأوكرانيا.



إصلاح قطاع الطاقة



وكشف مسؤولون في الحكومة الألمانية أن ميرتس سيعلن حزمة إجراءات تشمل تقديم مليار يورو مساعدات عسكرية و350 مليون يورو لإصلاحات في قطاع الطاقة. ويتوقع أن تضع الزيارة اللمسات الأخيرة على اتفاق للإنتاج المشترك لأنواع مختلفة من الطائرات المسيرة. وقال ميرتس: «سافرت إلى كييف اليوم لأن أوكرانيا بحاجة إلى كل دعمنا في الأسابيع القادمة»، مشيراً إلى أن القوات الروسية تقصف البلدات والمباني السكنية ومحطات التدفئة. وأضاف: «إذا لم يتم وقف روسيا، فستنقلب آلتها الحربية ضدنا عاجلاً أم آجلاً». وتابع: «سأقول للرئيس زيلينسكي اليوم: يمكنك الاستمرار في الاعتماد على مساعدتنا».



يرافق المستشار الألماني وزيرة الاقتصاد كاترينا رايشه ووفد اقتصادي يضم مسؤولين تنفيذيين من سيمنس إنرجي وهينسولت وديهل ديفنس وكوانتم سيستمز وشركات أخرى. ومن المتوقع أن يحث ميرتس الحكومة الأوكرانية على إحراز تقدم في الإصلاحات التي يطلبها شركاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مكافحة الفساد. وقال زيلينسكي (الأربعاء)، بعد اتصال هاتفي مع ميرتس، إن أوكرانيا ستضع قريباً اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع ألمانيا لإنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ والبرمجيات ذات الصلة.



إنتاج صواريخ وطائرات مسيرة



ومن المرجح أن ينصب جانب كبير من التركيز على الإنتاج السريع لطائرات مسيرة مضادة للطائرات النفاثة، نجحت شركة كوانتم، وهي شركة ألمانية لتكنولوجيا الدفاع، في اختبارها. وتستخدم روسيا منذ الصيف عشرات الطائرات المسيرة الهجومية النفاثة عالية السرعة يومياً لاستهداف البنية التحتية المدنية والعسكرية. وفي أبريل، أعلنت كوانتم وشركة دبليو.آي.واي درونز الأوكرانية المصنعة تأسيس كوانتم دبليو.آي.واي إندستريز، وهو مشروع مشترك لإنتاج الطائرة المسيرة الاعتراضية ستريلا وتكنولوجيات الدفاع الجوي ذات الصلة. ويتضمن الاتفاق التطوير والإنتاج المشتركين لأسلحة يزيد مداها على ألف كيلومتر يمكن لأوكرانيا استخدامها لشن هجمات في عمق روسيا. وقال مسؤولون حكوميون إن زيادة التعاون ستسمح بتدفق الأموال والتكنولوجيا إلى الجمهورية الاتحادية، إذ يمكن إنتاج الأسلحة وتعزيز الدفاعات ضد الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.



موسكو تواصل ضرب أهداف أوكرانية



من جانبها، جددت وزارة الخارجية الروسية، (السبت)، التأكيد على أن موسكو ستواصل ضرب أهداف في أوكرانيا بصورة منهجية، عازية ذلك إلى كونها ضربات انتقامية للهجمات الأوكرانية على روسيا في الأشهر القليلة الماضية. وحذرت الرعايا الأجانب وموظفي البعثات الدبلوماسية من البقاء في أو السفر إلى أوكرانيا. وكان زيلينسكي قال إن قوات بلاده المسلحة ستكثف هجماتها على مصافي النفط في روسيا رداً على «العقيدة الجديدة» لموسكو المتمثلة في تصعيد الهجمات على البنية التحتية المدنية، والتي قال إنها تهدف إلى إجبار سكان كييف ومدن أخرى على الفرار.