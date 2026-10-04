أمير الشرقية يستعرض منجزات أمانة الأحساء ويدشّن برنامجًا دعويًا

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه اليوم، أمين أمانة محافظة الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، الذي قدّم لسموه عرضًا عن أبرز منجزات الأمانة ومشاريعها التنموية منذ مطلع عام 2026؛ شملت تطوير البنية التحتية، وتحسين التنقل، ورفع كفاءة المشهد الحضري.

واستعرض أمين أمانة محافظة الأحساء مشروع تطوير تقاطع طريق الملك عبدالله (الدائري الداخلي) مع طريق الرياض الذي أُنجز قبل موعده بستة أشهر، إضافة إلى أعمال رفع كفاءة طرق الواحة الزراعية، ومؤشرات النقل العام التي سجلت في سبتمبر أكثر من (55,909) ركاب، إلى جانب الحلول المرورية وتنظيم التقاطعات بما يعزز انسيابية الحركة وجودة الخدمات.

وأكد أمير الشرقية أن العمل البلدي يمثل ركيزة أساسية في الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية مواكبة النمو المتسارع في مدن ومحافظات المنطقة، ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المشاريع والخدمات البلدية، بما يلبي احتياجات السكان ويحسّن المشهد الحضري.

وأعرب المهندس الملا عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته المستمرة لأعمال الأمانة.

كما دشّن أمير المنطقة الشرقية البرنامج الدعوي «البناء العقدي» الذي ينفذه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظات المنطقة ومراكزها، بحضور المدير العام للفرع عمر بن فيصل الدويش. وأكد الأمير سعود بن نايف أهمية هذه البرامج في ترسيخ الوعي الشرعي وتعزيز المفاهيم العقدية الصحيحة، وتحقيق الوسطية والاعتدال، وتحصين المجتمع من الأفكار غير السليمة، والمحافظة على ثوابته وقيمه الإسلامية.

وقدّم الدويش عرضًا عن أهداف ومحاور البرنامج التي تركز على تأصيل العقيدة الصحيحة ونشر العلم الشرعي وتعزيز منهج الوسطية، عبر سلسلة من المحاضرات والدروس والمناشط الدعوية بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاعات الأمنية، ضمن جهود الوزارة في تعزيز الوعي الشرعي والأمن الفكري. وأعرب الدويش عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بالبرامج الدعوية والتوعوية.