قلّد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، مدير السجون بالمنطقة اللواء خاطر الزهراني، رتبته الجديدة، وذلك بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة «لواء».

وهنّأ أمير القصيم اللواء الزهراني بهذه الثقة الكريمة، سائلًا الله له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزًا لبذل المزيد من الجهود في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

من جانبه، أعرب اللواء الزهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على تهنئته وتوجيهاته، مؤكدًا أن هذه الترقية تمثل دافعًا لمواصلة العطاء وتعزيز العمل الأمني بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.