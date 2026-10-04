استعرض أخصائي التحنيط بدر المسيب اليوم، مراحل تحنيط الحيوانات والأساليب المتبعة في الحفاظ على مظهرها الخارجي وتفاصيلها الطبيعية، وذلك خلال ورشة عمل بعنوان «كيف تحنط الحيوانات؟»، ضمن الفعاليات الثقافية والمعرفية المصاحبة لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026.

وتناولت الورشة، التي تقام يوميًا، أهمية الكائنات الفطرية في التوازن البيئي، والاستفادة من الحيوانات النافقة في إعداد نماذج تحمل قيمة علمية وثقافية وجمالية، إضافة إلى طرق العناية بالمحنطات ومعالجة المشكلات التي قد تتعرض لها بمرور الوقت.

وأوضح المسيب خلال الورشة مفهوم التحنيط وأبرز الأسس التي يقوم عليها، مشيرًا إلى أن الحفاظ على المظهر الخارجي للحيوان قريبًا من هيئته الطبيعية يتطلب معرفة بخصائص جسمه، إلى جانب المهارة والدقة في تنفيذ المراحل المختلفة.

واستعرض عبر تسلسل مصور مراحل العمل، بدءًا من سلخ الجلد وفصله بعناية، مرورًا بإعداد الرأس وتعويض الأجزاء الداخلية بمواد تساعد على استعادة الشكل الطبيعي، ثم معالجة الجلد وتهيئته للمراحل اللاحقة.

كما تناول بناء الدعامة الداخلية وتجميع أجزائها، ثم مراحل الخياطة والحشو وتشكيل الرقبة والأطراف، موضحًا أثر الدقة في كل مرحلة على تناسق الجسم والمحافظة على تفاصيله وإظهار المحنط بصورة قريبة من هيئته الطبيعية.

وتأتي الورشة ضمن برنامج من ورش العمل التي يقدمها المعرض في مجالات ترتبط بالصقور والصيد والحياة الفطرية والحرف والمهارات المصاحبة، بما يتيح للزوار التعرف على عدد من المعارف والتقنيات من خلال متخصصين في مجالاتها.

ويقام معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026، الذي ينظمه المركز الوطني للصقور، خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، تحت شعار «وجهة للجميع»، ويقدم برنامجًا من الفعاليات والتجارب الثقافية والمعرفية والتراثية المصاحبة.