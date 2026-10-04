أخلت الجهات القضائية في لبنان سبيل صانع المحتوى اللبناني الشهير جورج حنا ديب، المعروف باسم «دكتور فود»، في القضية المقامة ضده من طليقته الملقبة بـ«شروق صن شاين»، وذلك بعدما دفع كفالة مالية.

تصنيع وتهريب المخدرات

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن دكتور فود يخضع للتحقيق في ملف آخر منفصل يرتبط باتهامه بتصنيع المخدرات والاتجار فيها وتهريبها إلى الخارج، وسبق أن أعلنت قوى الأمن الداخلي في أغسطس توقيفه تنفيذاً لمذكرتي إلقاء قبض وتوقيف.

حقيقة الطلاق

وتعود القصة إلى فبراير 2024، عندما نشرت زوجته مقطع فيديو تتهمه فيه بالخيانة، ومن ثم توالت الأحداث، حيث ضبطت عناصر من جهاز أمن مطار رفيق الحريري الدولي مواد غذائية ومنتجات مصنعة تحتوي على المخدرات في معامل دكتور فود، وفق حيثيات الاتهام.

وتصدر اسم صانع المحتوى اللبناني الشهير المشهد في لبنان، عقب مداهمة منزله في بلدة رحبة بمنطقة عكار شمالي البلاد.

وجاءت عملية التوقيف بناءً على إشارة من النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، بعد فترة من الملاحقة القضائية التي ارتبطت بملف المخدرات الصادر فيه حكم غيابي بحق المؤثر الذي يتابعه الملايين عبر «تيك توك».

وجاء الاعتقال بعد ساعات من احتفال باذخ أقامته زوجته السابقة شروق، بمناسبة انفصالها عنه، بعد حملة إعلانية ضخمة عبر حساباتها على مواقع التواصل للحفل الذي ذكرت تقارير إعلامية أن سعر بطاقة حضوره بلغ 100 دولار.