تعرض اليوم حلقات المسلسل السعودي «أحلى نصيب» الذي تجمع مشاهده مابين الدراما والكوميديا والرومانسية بمشاركة عدد كبير من النجوم.

قصة «أحلى نصيب»

تدور أحداث «أحلى نصيب» حول راكان ونورة، اللذين تدفعهما الظروف إلى الزواج لمدة ستة أشهر في محاولة للخروج من أزمة، قبل أن يتحول هذا الارتباط المؤقت تدريجياً إلى قصة حب حقيقية. ويقتبس العمل أحداثه من المسلسل التركي الشهير «العشق مجدداً»، في مزيج يجمع بين الرومانسية والمواقف الكوميدية. في مواجهة الماضي وضغوط العائلة التي تهدد استقرارهما، وتحدث الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

أبطال العمل

أكد الفنان محمد الشهري، الذي جسد دور «راكان»، أن العمل يطرح تساؤلات اجتماعية حول الاختيار بين الزواج التقليدي والارتباط المبني على الحب.

وقال «ما جذبني إلى النص هو تنوع الطرق التي تنشأ بها المشاعر؛ فقد تبدأ من النظرة الأولى، أو تنمو مع العشرة والمواقف اليومية، أو تولد من قلب الخلاف والصدام، كما يحدث في علاقة راكان ونورة».

وتقدم ميلا الزهراني شخصية «نورة»، وهي شخصية بتركيبة نفسية مليئة بالتناقضات، وتبدأ الصراعات من قرارها الزواج والسفر بعيداً عن عائلتها، قبل أن تجد نفسها وحيدة بعد تخلي زوجها عنها، فيما يجسد الفنان عبد الله السدحان، شخصية «فلاح»، وأكد أن قراءته الأولى للشخصية جعلته يقع في حبها فوراً، وأن شخصية «فلاح» مألوفة لديه بحكم خلفيته الاجتماعية وحياته العملية كمزارع يمتلك نخلاً، ويعرف تفاصيل التعامل معه عن قرب داخل أحداث العمل.