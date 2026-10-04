أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكماً بسجن التيكتوكر محمد أمان الله لمدة شهر، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع إلزامه بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، في قضية اتهامه بسب وقذف نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

عبارات مسيئة

وبدأت القضية ببلاغ تقدم به المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد، ضد القائم على أحد حسابات تطبيق "تيك توك" على خلفية نشر محتوى تضمن عبارات مسيئة بحق أشرف زكي، بحسب البلاغ.

وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسؤول عن الحساب، لتبدأ الجهات المختصة أعمال الفحص والتحري للكشف عن هوية القائم عليه، والتحقق من ملابسات الواقعة.

حماده عزام

وأسفرت التحريات عن تحديد المسؤول عن الحساب الذي يحمل اسم "حماده عزام"، وتبين أنه يُدار من جانب محمد أمان الله، وهو ما مهد لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأُحيلت القضية بعد استكمال الإجراءات إلى المحكمة الاقتصادية في القاهرة، التي نظرتها على مدار عدة جلسات، قبل أن تصدر حكمها بسجن المتهم شهراً، وتغريمه 20 ألف جنيه، مع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه."