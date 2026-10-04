توفيت نجمة البوب اليابانية الطفلة هيراتا رونا عن عمر ناهز 8 أعوام، إثر إصابتها بالتهاب في عضلة القلب مرتبط بالأنفلونزا، بعد أيام قليلة من ظهورها الأخير على المسرح.

عدوى فايروسية

وأعلنت وكالة "مشروع ديانا"، التي كانت تدير أعمال الطفلة، وفاتها عبر حسابها الرسمي على "إكس"، موضحة أنها فارقت الحياة بسلام في الساعات الأولى من صباح 25 سبتمبر.

وأرجعت الوكالة الوفاة إلى التهاب في عضلة القلب ناتج عن الأنفلونزا، وهي حالة يحدث فيها التهاب لعضلة القلب ويمكن أن ترتبط بعدوى فايروسية.

وجاء رحيل رونا بعد خمسة أيام فقط من مشاركتها في عرض أمام جمهورها في 20 سبتمبر، إذ نشرت عقب ظهورها رسالة عبّرت فيها عن سعادتها بالعرض ووجهت الشكر إلى متابعيها.

وأثارت وفاة الطفلة حالة من الحزن بين جمهورها، فيما طلبت عائلتها احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة.

دعوها تبقى

ووجهت الأسرة وفريقها رسالة إلى كل من رافق مسيرتها الفنية ودعمها، مشيرين إلى أنها أمضت نحو ثلث حياتها في مجال الترفيه، وكانت شديدة التعلق بالمسرح وجمهورها.

وقالت العائلة في رسالتها: "إن أمكن، دعوها تبقى، ولو في ركن صغير من قلوبكم، كنجمة خالدة"، مقدمة الشكر إلى المعجبين والفنانين والعاملين الذين شاركوا رونا مسيرتها القصيرة.