• استمرار الطلب على المنتجات الأساسية ونمو إسهامات الاستثمارات الأخيرة هي عوامل دعمت أداء الشركة.

أبرز نتائج الربع الثالث من عام 2026م:

• بلغت الإيرادات 6.19 مليار ريال سعودي، بـارتفاع بنسبة 11% مقارنة بـ5.55 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2025م.

• نمو واسع النطاق في المبيعات عبر كافة الأسواق والمنتجات والقنوات، مدعوماً بالتوسع في قطاع الدواجن ومساهمة الاستحواذ على شركة إنتاج مياه الشرب المعبأة.

• صافي أرباح مستقر بشكل عام، على أساس سنوي، بلغ 617.8 مليون ريال سعودي متأثرًا بالزيادة في تكاليف شحن الأعلاف والتوزيع والطاقة بشكل ملحوظ مما قلل من تأثير ارتفاع الإيرادات.

أعلنت شركة المراعي، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحت الرمز 2280؛ وهي أكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا في العالم وأكبر شركة لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026م، التي عكست طلبًا قويًا ومستقرًا على المنتجات الأساسية والانضباط في التنفيذ والعمليات.

وبلغت الإيرادات 6.19 مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث، بـارتفاع بنسبة 11% مقارنة بـ5.55 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2025م. وارتفع إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م بنسبة 10% حيث بلغ 18.22 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ16.61 مليار ريال سعودي خلال الفترة نفسها من عام 2025م. كما بلغ صافي الربح للربع الثالث من العام الحالي 617.8 مليون ريال سعودي مرتفعًا بنسبة 1% مقارنة بـ613.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2025م نتيجة تحسن مزيج الإيرادات الذي قابله ارتفاع تكاليف شحن الأعلاف والتوزيع نتيجة ارتفاع الطاقة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م، ظل صافي الربح مستقراً بشكل عام عند 1.99 مليار ريال سعودي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025م.

كان نمو الإيرادات واسع النطاق عبر كافة الأسواق والمنتجات وقنوات البيع. وجاء هذا الأداء مدعومًا بارتفاع أحجام مبيعات الدواجن نتيجة التوسع الأخير في الطاقة الإنتاجية، ونمو مبيعات الألبان في مصر، إضافة إلى مساهمة الاستحواذ على شركة إنتاج مياه الشرب المعبأة.

وفي ظل هذه المعطيات، واصلت المراعي الاستفادة من الطلب المستمر عبر الأسواق الرئيسة وارتفاع طاقتها التشغيلية نتيجة استثماراتها الأخيرة في الطاقة الإنتاجية. كما ساهمت ريادة الشركة في السوق، ومبادرات ضبط التكاليف، والتحسينات التشغيلية، في دعم الأداء وسط استمرار ضغوط التكاليف الخارجية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، الأستاذ فواز الجاسر: «حققت المراعي نموًا واسع النطاق في الإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2026م، مدعومًا بقوة علاماتنا التجارية، واستمرار الطلب على منتجاتنا الأساسية، والانضباط في تنفيذ عملياتنا التشغيلية. وقد أسهمت الاستثمارات التي تمت خلال السنوات الأخيرة، بشكل كبير، في دعم النمو وتعزيز قدرتنا على خدمة المستهلكين في مختلف أسواقنا».

أداء القطاعات في الربع الثالث

واستفاد قطاع الألبان والعصائر من مستويات الطلب المستمرة وتحسن مزيج الإيرادات، كما أسهم الابتكار وتطور محفظة المنتجات في تجاوب الشركة بشكل فعال مع متطلبات المستهلكين المتغيرة.

كما حقق قطاع المخبوزات تحسنًا في الأداء، مدعومًا بمزيج المبيعات القوي، والابتكار في المنتجات، والانضباط في إدارة التكاليف. وواصلت الشركة تطوير المنتجات واغتنام فرص النمو الانتقائية ضمن هذا القطاع.

بالنسبة لقطاع الدواجن والمأكولات البحرية واللحوم خلال الربع الثالث، فقد حقق صافي أرباح أقل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة ظروف العرض في قطاع الدواجن وارتفاع تكاليف التوزيع نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف رفع الطاقة التشغيلية.

وخلال الربع، واصلت المراعي تعزيز قدراتها التشغيلية والمالية، حيث حظيت بالتكريم تقديرًا لمبادراتها في مجال التحول الرقمي في مؤتمر «ليب LEAP 2026»، وحصدت جائزتي «المُصدر الإسلامي لعام 2026» و«أفضل صك في قطاع الأغذية والمشروبات» ضمن جوائز «ذا أسيت تريبل إيه للتمويل الإسلامي 2026».

النظرة المستقبلية

تُبدي المراعي ثقتها بمتانة أعمالها الأساسية، المدعومة بعلاماتها التجارية الموثوقة، ومكانتها الريادية في الأسواق، وقدراتها التصنيعية المتكاملة، وشبكتها الواسعة للتصنيع والتوزيع، وتواصل التركيز على الانضباط في التنفيذ وتحقيق الربحية والنمو بشكل مستدام.

وتتوفر النتائج المالية الكاملة للربع الثالث من عام 2026م على الموقع الإلكتروني لشركة المراعي عبر الرابط: https://www.almarai.com/ar/corporate/investor-relations