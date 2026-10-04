عقدت الدول السبع الأعضاء في مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 4 أكتوبر 2026 لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.

1 نوفمبر الاجتماع القادم

وقررت الدول السبع المشاركة الإبقاء في شهر نوفمبر 2026 على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر 2026.

وجددت الدول السبع التزامها بإعلان التعاون، وستواصل عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 1 نوفمبر 2026.