بدأت وزارة المالية الروسية دفع رواتب بعض موظفيها باستخدام الروبل الرقمي للمرة الأولى، في خطوة تأتي ضمن جهود موسكو لتوسيع استخدام العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي في المعاملات الحكومية.



وأوضحت الوزارة في بيان أن دفع الرواتب بالروبل الرقمي أصبح متاحاً للمواطنين الروس على أساس اختياري، وبدأ تطبيقه بدءاً من (الخميس) 1 أكتوبر، دون الكشف عن عدد الموظفين المشاركين أو إجمالي قيمة الرواتب المدفوعة بالعملة الرقمية.



وخلال تجارب إنفاق الموازنة الفيدرالية في عام 2025، جرى صرف نحو 16 مليون روبل رقمي، بما يعادل نحو 192.2 ألف دولار، وفقاً للوزارة، التي أشارت إلى أن التجربة السابقة وفرت البنية اللازمة لتطبيق الآلية نفسها في دفع الرواتب.



ويعمل البنك المركزي الروسي بالتعاون مع وزارة المالية على إدخال الروبل الرقمي في عمليات الموازنة، بحسب البيان. وكانت موسكو قد بدأت تطوير الروبل الرقمي في عام 2021، فيما استهدفت العملة الرقمية عقوبات أوروبية استباقية، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي في أبريل فرض قيود عليها.



يُطرح الروبل الرقمي باعتباره مكملاً للروبل الروسي التقليدي، وليس بديلاً عنه، مع بدء توسيع نطاق استخدامه عبر المؤسسات المالية والائتمانية والشركات العاملة في قطاع التجزئة.



وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى خطط روسيا لإطلاق العملة الرقمية على نطاق أوسع بدءاً من 1 سبتمبر 2026، بالتزامن مع إتاحة المعاملات بالعملة الجديدة لدى البنوك الكبرى وشركات التجزئة.



ويأتي التوسع في استخدام الروبل الرقمي في ظل استمرار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.