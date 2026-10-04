أنهى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب مبادرة «إعلاميو السلام» في العاصمة السنغالية داكار، بتدريب 40 متدرباً إعلامياً من القطاعين المدني والعسكري، لتعزيز قدراتهم في مواجهة التضليل والخطاب المتطرف، وتطوير مهارات التغطية الإعلامية المسؤولة عن قضايا الإرهاب والتطرف.



تفكيك الروايات المتطرفة



وركّز البرنامج على تزويد المتدربين بأدوات عملية للتحقق من المعلومات والمحتوى الرقمي، وكشف الشائعات وخطاب الكراهية، وفهم أساليب الجماعات الإرهابية في استغلال وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لنشر أفكارها واستقطاب الجمهور، بما يعزز قدرة الإعلاميين على تفكيك الروايات المتطرفة والحد من انتشارها. وتناول التدريب التغطية المهنية للأحداث الأمنية والأزمات، وأهمية تقديم المعلومات في سياقها الصحيح دون تأجيج الخوف أو وصم المجتمعات، إلى جانب التعامل مع تحديات سرعة تداول المحتوى واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاجه، وإبراز مبادرات السلام والحوار والتماسك المجتمعي.



رفع الوعي المجتمعي



وأتاحت المبادرة تبادل الخبرات بين الإعلاميين في القطاعين المدني والعسكري، وتعزيز فهمهم للتحديات المشتركة في تناول القضايا الأمنية، وأهمية الدقة والمصداقية في بناء ثقة الجمهور ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر الإرهاب والتطرف.

ويأتي تنفيذ المبادرة في جمهورية السنغال ضمن جهود التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لدعم الدول الأعضاء ببرامج متخصصة تستجيب لأولوياتها، وتطوّر قدراتها الوطنية في مجالات عمله الأربعة: الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري. ويعكس اختتام برنامج «إعلاميو السلام» في العاصمة السنغالية داكار التزام التحالف بتحويل التعاون مع الدول الأعضاء إلى برامج عملية لبناء القدرات، وتمكين الإعلاميين من أداء دور مؤثر في مواجهة الدعاية الإرهابية، وحماية الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم السلام والاعتدال