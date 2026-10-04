لم تستطع الفنانة الكويتية سعاد عبدالله تمالك نفسها على خشبة المسرح وانهارت بالبكاء خلال مشاركتها في أوبريت مسرح السور، الذي قدمت فيه شخصية أم شهيد كويتية.

أم شهيد

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع من مسرح السور، الذي شهد ظهور الفنانة الكويتية سعاد عبدالله وهي تبكي على المسرح خلال تقديم دور أم شهيد كويتية في عمل لتكريم أبناء الكويت، خلال الفعالية التي أُقيمت تحت رعاية أمير الكويت، بمشاركة عدد كبير من النجوم، من بينهم محمد المنصور، وإبراهيم الصلال، وجاسم النبهان، وخالد أمين، وغيرهم.

الوطن أكبر

وجاء دور سعاد عبدالله في الأوبريت ليتناول التعبير عن مشاعر الفقد والوفاء للوطن من خلال حوار بين الأم وابنها الذي فقدته، مسلطًا الضوء على مكانة الشهداء وتضحياتهم، قائلة: «الوطن ماهو قصيدة تنكتب في قلب دفتر.. الوطن يا وليدي أكبر».

وجاءت عودة سعاد عبدالله إلى المسرح بعد غياب سنوات، وذلك من أجل المشاركة في أوبريت السور ضمن فعاليات افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد.

لقاء مع الراحلين

وحرصت سعاد عبدالله على تذكر زملائها النجوم الراحلين الذين حلموا بالوقوف على هذا المسرح، حيث شاركت قبل العرض فيديو مصممًا بالذكاء الاصطناعي، استخدم فيه صوتها من أجل إجراء لقاء تلفزيوني مع النجوم الذين تحدثوا عن حلمهم، ومن بينهم عبدالحسين عبدالرضا، حياة الفهد، خالد النفيسي، أحمد الصالح، وغانم الصالح، وأهدت لأرواحهم هذا الإنجاز العظيم كما وصفته.

المشاركة الأخيرة

وكانت المشاركة الأخيرة للفنانة الكويتية على خشبة المسرح خلال أوبريت سدرة اللؤلؤ في 2023، والذي جسدت فيه شخصية السدرة بجانب محمد المنصور وجاسم النبهان وحسين المنصور وعبدالعزيز المسلم وطارق العلي، ضمن ختام الدورة الـ28 من مهرجان القرين الثقافي.