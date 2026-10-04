في عصر تتزاحم فيه الإعلانات الرقمية على شاشات هواتفنا بلا توقف، هل أدركت يوماً لماذا تضغط على زر "الشراء الآن" فور ظهور إعلان مررت عليه صدفة؟ أو لماذا تنجذب لتلك الخصومات التي تمنحك شعوراً بأن الوقت ينفد؟ السر لا يعود فقط لذكاء الخوارزميات، بل لتقاطع مذهل بين علم الأعصاب والتجارة الإلكترونية، وهو ما يُعرف بـ "التسويق العصبي الرقمي". فبينما كانت المختبرات الطبية تقليدياً هي الحاضنة لأجهزة قياس نشاط الدماغ وتخطيط أعصابه، انتقل هذا العلم اليوم ليقرأ إشاراتك الحيوية الرقمية ويفهم كيف يتفاعل عقلك مع النبضات البصرية والافتراضية. من عيادات الأعصاب إلى شاشات الهواتف: يعتمد التسويق التقليدي على استطلاعات الرأي التي غالباً ما تخضع لتفكير واعٍ ومتحيز؛ إذ قد يقول المستهلك شيئاً ويفعل العكس تماماً. وهنا يأتي دور التسويق العصبي ليغوص مباشرة في "الصندوق الأسود" (الدماغ) عبر رصد الاستجابات اللاواعية عبر تقنيات متطورة مثل تتبع حركة العين (Eye Tracking)، ومعدل ضربات القلب، وقياس التغيرات الكهربائية الدقيقة في الجلد أثناء تصفح المواقع. أما في البيئة الرقمية، فقد تحولت هذه المختبرات إلى أدوات تحليل متقدمة تقيس أجزاء الثانية وردود الفعل البصرية العصبية للعميل وهو يتنقل بين منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات.



أمثلة تطبيقية: كيف يداعب التسويق الرقمي خلايا دماغك؟ تستغل العلامات التجارية الكبرى ومع منصات التجارة الإلكترونية ركائز التسويق العصبي في كل تفصيلة رقمية نراها يومياً: خداع الندرة والوقت (FOMO): عندما تظهر لك عبارة حمراء اللون على موقع حجز فنادق أو طيران: "متبقي غرفتان فقط بهذا السعر، ويشاهد هذا العرض 15 شخصاً الآن!، فإنها لا تهدف فقط لتقديم معلومات، بل تخاطب "الدماغ القديم" (Reptilian Brain) المسؤول عن الغريزة والبقاء. هذا التحفيز البصري الفوري يطلق هرمونات التوتر والترقب، وهذا يدفعك لاتخاذ قرار سريع خوفاً من فوات الفرصة قبل أن تتدخل قشرة الفص الجبهي العقلانية للتفكير بهدوء وعقلانية. تصميم واجهات التطبيقات وألوان الإلحاح أو الإعلان: لماذا تعتمد تطبيقات التوصيل الشهيرة ومنصات التسوق على درجات ألوان محددة كالبرتقالي أو الأحمر الداكن للدفع؟ لأن الدراسات العصبية تثبت أن هذه الألوان تحفز مراكز اليقظة والنشاط البصري، وتدفع العين تلقائياً نحو نقطة التفاعل المطلوبة، تماماً مثل المغناطيس الذي يجذب الانتباه قبل أن يدرك العقل الواعي سبب الانجذاب. التخصيص الفائق (Personalization) والذاكرة العاطفية: عندما يدخل العميل إلى متجر إلكتروني فتظهر له فوراً توصيات مخصصة تحمل اسمه وتتناسب بدقة مع ما يبحث عنه، تتفعل مناطق المكافأة وإفراز الدوبامين في الدماغ (مركز الشعور بالمتعة). يشعر المستهلك بأن العلامة التجارية "تفهمه شخصياً"، مما يبني ولاءً عاطفياً أعمق بكثير من الإعلانات العامة العشوائية. بين ذكاء الأعمال والأخلاقيات الرقمية إن فهم هذه الآليات العصبية لا يهدف بالضرورة إلى "السيطرة" على عقول المستهلكين كما يشاع في بعض التصورات المبالغ فيها، بل يمنح الشركات القدرة على تقديم تجارب رقمية أكثر سلاسة وإنسانية تلبي الحاجات الحقيقية للأفراد وتجنبهم ضجيج الإعلانات غير المجدية.



ومع توسع المؤسسات والشركات الناشئة في المملكة نحو التحول الرقمي الذكي، يصبح استيعاب هذه الأدوات رافداً أساسياً لرفع كفاءة التسويق وتعزيز تجربة العميل بوعي ومسؤولية. في المرة القادمة التي تقرر فيها شراء منتج عبر الإنترنت فور رؤيتك لإعلان رقمي، تذكر جيداً: عقلك ربما اتخذ القرار قبل أن تلمس الشاشة بثوانٍ معدودة. وحين يتصل التخصيص الفائق بأعماق سلوكنا الرقمي، يتجدد السؤال الجوهري حول أخلاقيات التسويق الرقمي وأهم حقوق العميل للحفاظ على خصوصيته وحماية بياناته، وهو ما سأسلط الضوء عليه وأجيب عنه قريباً.



* دكتورة وإعلامية أستاذ مساعد في التسويق الإلكتروني بجامعة اليمامة بالرياض