ندرك أن المهمة لم تكن سهلة لكننا عبرنا إلى نهائي ينبغي هذه المرة أن يكون لعبتنا...!!!



ما زلت أؤمن أننا نملك منتخباً نراهن به ونراهن عليه ومدرباً عاش وتعايش مع كرة القدم السعودية سنوات منحته تجربة جعلت منه رهاننا الأول بعد أن تعبنا من تجارب لم نجن من خلالها إلا ما جناه زارع الريح من العاصفة....!



وصلنا نهائي كأس خليجي 27 وبقي على لوحة العشاء الأخير قليل لتكتمل الصورة وعندها سنحلق بالكلمات بين شعر صنعته اللحظة ونثر فيه من سماحة الوطن وإرث مدينة حسناء أهدت زوارها كثيراً من جمالها...!



منتخب قطر لم يكن سهلاً بل حاول وقاتل لكنه واجه منتخباً ثقيلاً وجمهوراً غنى كما تقول (النوتة)....



فزنا ولكن نحتاج الثلاثاء إلى روح بطل اشتاق للبطولات وجمهور يغطي كل المساحات....!!



جدة تأبى أن تودع زوارها بصوت حزين ونأبى معها إلا أن نزف البطل في ليلة عرس نسمع عبرها صوت محمد عبده يشاركنا بشيء من جمال اللحظة...!!!



الأخضر يظل في نظر الكل عقيد قوم على كل المستويات قارياً وعالمياً ومن له تاريخ لا بد أن يعود يا دونيس....!!!



أكتب اليوم عنكم ولا بأس أن تصغوا لنا فطموحنا أن تقدموا لنا كأساً أعتبرها بوابة العودة إلى منجز قاري وجدت كل تفاصيله على وجه خليل الزياني وإرث ماجد عبدالله.....!!



ياهي أيام وياهو تاريخ عشت معها كلها وأتمنى أن أعيش بعضها الثلاثاء يا جدة...!!!



كنا في كثير من دورات الخليج نشارك من أجل المشاركة وحسبت علينا غياباً عن البطولات واليوم أعدنا صياغة المشاركة وهدفنا كأس ستكبر بنا دون شك..!



قطر منتخب محترم لكن لم يكن نداً قوياً نصل معه إلى ركلات الترجيح.. أما وقد صار



فـ(نحمد الله) جت على ما أتمنى.....!!!



دونيس والمفرج ثنائي متجانس ينبغي أن يتم حمايتهما من إعلام مشاغب لون النادي عندهم أولاً...