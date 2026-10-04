حين يُغلق باب الفصل، يبدأ الاختبار الحقيقي للمعلم. أمامه طلاب تتفاوت قدراتهم، وأسئلة لم يتوقعها، ووقت محدود، ودرس ينبغي أن يتحول من معلومات في كتاب إلى معرفة في أذهانهم. في تلك اللحظة تظهر قيمة الإعداد الذي تلقاه، وقدرته على الجمع بين العلم والتربية وإدارة الموقف. ومن هنا أقرأ فكرة الماجستير المهني في التدريس، وأرحب بها بوصفها استثماراً في أهم عناصر العملية التعليمية: المعلم.



إطلاق هذا المسار، ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية وبإشراف المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، يعكس اهتماماً بإعداد المعلم قبل أن يتحمل مسؤولية الفصل. وهي فكرة تستحق الإشادة؛ فمعرفة التخصص لا تكفي وحدها لتدريسه، والتفوق الجامعي لا يمنح صاحبه تلقائياً القدرة على تعليم الآخرين. بين أن تعرف وأن تجعل طالباً يفهم، مساحة واسعة تحتاج إلى إعداد وممارسة وتقويم.



وتزداد أهمية الفكرة حين يجمع البرنامج بين التعلم الأكاديمي والتطبيق الميداني، ويمنح كلاً منهما نصف رحلة التأهيل، وفق التفاصيل المعلنة عنه. هذه الموازنة تضع المدرسة في قلب الإعداد، وتفتح فرصة لتجاوز الفجوة بين ما يتعلمه المرشح في قاعة الدراسة وما يواجهه داخل الفصل. لكن الترحيب بالفكرة يدعونا إلى مناقشة شروط نجاحها؛ لأن طموحها يستحق أسئلة بحجمه.



أول هذه الأسئلة: هل سيخرج لنا البرنامج معلماً يستطيع إدارة فصل؟ وإدارة الفصل هنا أوسع من ضبط الهدوء أو إيقاف الحديث. إنها القدرة على بناء علاقة تربوية، وتنظيم التعلم، وإشراك الطالب المتردد، والتعامل مع الطالب كثير الحركة، واكتشاف من يخفي عدم فهمه بالصمت، ومن يغطي تعثره بالمشاغبة. نريد معلماً يعرف متى يشرح، ومتى يسأل، ومتى يغيّر طريقته، وكيف يحفظ كرامة الطالب وهو يصحح سلوكه.



ولنتخيل معلماً أعد درساً جيداً، ثم اكتشف بعد دقائق أن نصف الفصل لم يفهم. ماذا يفعل؟ هل يواصل تنفيذ خطته كي ينهي المحتوى، أم يستطيع إعادة بناء الدرس بما يناسب طلابه؟ مثل هذه اللحظة ينبغي أن تكون جزءاً من التأهيل والتقييم. نجاح المرشح في كتابة تقرير عن التدريس لا يعادل بالضرورة نجاحه في ممارسته.



وهنا يأتي السؤال عن المدة: هل تكفي عشرة أشهر، أي أقل من عام، لبناء هذه الجاهزية؟ لا يمكن الحكم بالمدة وحدها؛ فقد تكون تجربة مكثفة ومصممة بعناية أكثر أثراً من سنوات يغلب عليها التلقي. لكن قصر المدة يجعل جودة كل أسبوع فيها مسؤولية كبيرة. كم حصة سيقدمها المرشح فعلياً؟ ومن سيراقب أداءه؟ وكم مرة سيتلقى ملاحظات محددة، ثم يعيد المحاولة؟ وهل سيواجه مراحل ومواقف متنوعة، أم تنحصر خبرته في فصل واحد وظروف مريحة؟ التطبيق الميداني يحتاج إلى معلم خبير يرافق المرشح، ومدرسة مهيأة لاستقباله، ومعايير تقيس تقدمه. فإذا اقتصر على الحضور والمشاهدة وتعبئة النماذج، فقد نفقد أهم ما يمنح البرنامج قيمته. أما إذا تدرج المرشح من الملاحظة إلى المشاركة، ثم تحمل مسؤولية التدريس تحت إشراف جاد، فسنكون أمام تجربة يمكن أن تبني أساساً مهنياً حقيقياً. ويظل هذا الأساس محتاجاً إلى دعم خلال السنة الأولى من العمل.



وسؤال آخر يتعلق بالجامعات والجهات التي ستشارك في التنفيذ: هل تمتلك الجاهزية لهذا النوع من الإعداد؟ لدى الجامعات خبرات علمية وتربوية تستحق التقدير، لكن الماجستير المهني يختبر قدرتها على وصل المعرفة بالممارسة اليومية في المدارس. من سيؤهل المرشحين؟ وما مدى صلته الحديثة بالفصل؟ وكيف ستُبنى الشراكة بين الأستاذ الجامعي والمعلم الممارس؟ وهل ستتغير أدوات التقييم بما يناسب طبيعة المسار؟ هذه الأسئلة ضرورية حتى لا يصبح البرنامج امتداداً للصيغ المعتادة في بعض الدورات والدبلومات، مع اسم أكاديمي أعلى. فالفرق الذي ننتظره ينبغي أن يظهر في المحتوى، والإشراف، وصرامة التقييم، وفي قدرة الخريج على التدريس. ومن حق المجتمع أن يرى لاحقاً كيف انعكس هذا الإعداد على أداء المعلمين وتعلم الطلاب.



ثم تأتي مسألة التوظيف، وهي في صميم قرار الشاب أو الشابة الالتحاق بالبرنامج. الإعلان الرسمي يتحدث عن إتاحة فرص تعاقد للمجتازين عبر شركة تطوير للخدمات التعليمية، وفق المعايير المعتمدة والاحتياج الفعلي. وهذا يفتح سؤالاً مشروعاً: ما الذي يعنيه القبول بالنسبة إلى المستقبل الوظيفي؟ وهل تتناسب أعداد المقبولين مع الوظائف المتوقعة عند تخرجهم؟ وما الشروط التي تبقى بعد اجتياز البرنامج؟ نحتاج إلى وضوح مبكر يتيح للمتقدم اتخاذ قراره على بينة. هل يدخل مساراً مرتبطاً بفرصة محددة، أم يحصل على تأهيل يمنحه أهلية المنافسة؟ وما طبيعة العقد، ومكان العمل، والحقوق، ومسار التطور المهني؟ وضوح هذه التفاصيل يعزز الثقة في البرنامج، ويمنع أن يبني المتقدم توقعاته على فهم يتجاوز ما يضمنه الإعلان.



وتقودنا الفكرة إلى سؤال أوسع: هل يتجه التعليم إلى إعداد مهني يشبه، في منطقه، إعداد الطبيب؟ في الطب تحظى الممارسة تحت الإشراف بمكانة أساسية، وتسبق الاستقلال في تحمل المسؤولية. ويمكن للتعليم أن يستفيد من هذا المنطق، مع مراعاة اختلاف طبيعة المهنتين. فالطالب أيضاً يستحق أن يقف أمامه معلم مارس وتلقى التغذية الراجعة وأثبت جاهزيته.



لكن رفع متطلبات الدخول إلى المهنة ينبغي أن يصاحبه اهتمام بجاذبيتها. وإذا امتدت رحلة التأهيل بعد البكالوريوس، فهل لدينا ما يجعل الشباب يقبلون عليها بشغف؟ لا تحدد التفاصيل المتاحة سبع سنوات لإعداد المعلم، لكن السؤال عن مجموع سنوات الدراسة وكلفتها والانتظار يظل مهماً. ماذا ينتظر الخريج في نهاية الطريق؟ وما المزايا المالية التي تقابل تأهيله ومسؤوليته؟ وهل يجد فرصاً واضحة للنمو والتقدم؟ الشغف بالتعليم قيمة عظيمة، وهو يحتاج إلى بيئة تحميه. المعلم الذي نطالبه بإعداد أعمق يستحق مساراً مهنياً واضحاً، وتقديراً مادياً مناسباً، وظروفاً تساعده على أداء رسالته. وحين تتكامل جودة الإعداد مع جاذبية المهنة، نستطيع استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.



الماجستير المهني في التدريس فرصة تستحق الدعم، والأسئلة حوله تعبر عن ارتفاع التوقعات منه. نريده بداية لتحول يمكن أن يراه مدير المدرسة في أداء المعلم، ويلحظه ولي الأمر في تجربة ابنه، ويشعر به الطالب كل يوم. فالشهادة تُمنح عند نهاية البرنامج، أما قيمتها الحقيقية فتظهر حين يبدأ المعلم درسه، ويجد أمامه طلاباً استطاع أن يصل إليهم، ويعلمهم، ويجعلهم يحبون التعلم.