كشفت الفنانة المصرية دينا عدد مرات زواجها، كما تحدثت عن الشائعات التي طالتها بشأن حياتها العاطفية، جاء ذلك خلال فيديو نشرته عبر حسابها على «إنستغرام»، ضمن سلسلة فيديوهاتها الشهيرة «اسمع من دينا»، التي تتحدث خلالها عن عدد من الموضوعات المتعلقة بحياتها وتجاربها الشخصية.

لا أتذكر العدد دائماً

وردًا على السؤال المتكرر بشأن عدد زيجاتها، قالت دينا "أتعرض للارتباك أحياناً بسبب كثرة ما يُقال حول هذا الأمر، لافتة إلى أنها لا تتذكر دائمًا عدد الزيجات عند سؤالها عنه بشكل مباشر.

وأضافت: «أحيانًا في برامج كتير لما بيقولولي السؤال ده بقوم متلخبطة وقايلالهم والله ما أنا فاكرة، وفعلًا ساعتها مببقاش فاكرة، يعني برضه ما أنا دماغي مش دفتر».

تزوجت 9 مرات

وتابعت ساخرة: «تزوجت كثيراً بس مش أكتر يعني، تحية كاريوكا تزوجت 13 مرة، أنا تسعة بس والله، أقل منها بكثير، بس أنا لسة ناوية، يعني لسة مش عارفة أنا هيبقوا كام مرة».

وتحدثت دينا عن طبيعة علاقاتها العاطفية، مؤكدة أنها لا تفضل الدخول في علاقات ارتباط أو مواعدة، وإنما ترى أن العلاقة الجادة بالنسبة لها تنتهي بالزواج، موضحة بأنها كانت تتمنى أن تتزوج مرة واحدة وتستمر حياتها الزوجية حتى النهاية، لكنها تتعامل مع ما حدث باعتباره نصيباً وقدراً.