عقد مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس اجتماعاً مع اللاعبين من أجل شرح الأسلوب الفني الذي سيعتمده في المباراة النهائية أمام المنتخب الإماراتي(الثلاثاء) القادم الساعة 9:00 مساءً، على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة على كأس خليجي 27، إذ سيختتم المدرب دونيس التحضيرات الفنية بمناورة كروية سيستقر من خلالها على النهج الفني، واعتماد العناصر الأساسية التي سيخوض بها المباراة الختامية.



هذا وسيعقد المدرب دونيس مؤتمراً صحفياً غدا (الإثنين) من أجل الحديث عن المواجهة الختامية أمام الإمارات ومدى جاهزية نجوم الأخضر لخوض النهائي .



وجاء مشوار المنتخبين "السعودية" تصدر المجموعة الأولى بـ 9 نقاط، ثم تخطى عقبة قطر في نصف النهائي بضربات الترجيح (3-2) بعد تعادل سلبي في الأشواط الأصلية والإضافية، فيما "الإمارات" تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وتأهل للنهائي بعد فوزه على عمان بهدف نظيف، ضمن كأس خليجي 27.



وكان المنتخبين السعودي والإماراتي التقيا في 18 مباراة ضمن منافسات كأس الخليج العربي، ويتفوق "الأخضر" تاريخياً بأحد عشر فوزاً وتسجيل 28 هدفاً، مقابل ثلاثة انتصارات للأبيض مع تسجيل أحد عشر هدفاً، وتعادلا في أربع مباريات.



